ГУОБДД за одну ночь задержало 51 пьяных водителей

В рамках рейдового мероприятия, проведенного главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения, а также двухмесячного плана МВД Кыргызской республики в ночь с 6 на 7 декабря на территории страны было выявлено 2524 водителя, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения.

Среди них;

-51 водителей в состоянии алкогольного опьянения;

- 72 водителей без соответствующих документов;

- 435 водителей с превышением скорости;

- 20 водителя, выезжающие на встречную полосу;

Также 258 автомашин были поставлены на штрафстоянку за грубые нарушения правил дорожного движения.