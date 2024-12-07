ГУОБДД за одну ночь задержало 51 пьяных водителей

В рамках рейдового мероприятия, проведенного главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения, а также двухмесячного плана МВД Кыргызской республики в ночь с 6 на 7 декабря на территории страны было выявлено 2524 водителя, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения.
Среди них;
-51 водителей в состоянии алкогольного опьянения;
- 72 водителей без соответствующих документов;
- 435 водителей с превышением скорости;
- 20 водителя, выезжающие на встречную полосу;
Также 258 автомашин были поставлены на штрафстоянку за грубые нарушения правил дорожного движения.