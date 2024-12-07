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ГУОБДД за одну ночь задержало 51 пьяных водителей

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- Бакыт Басарбек
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В рамках рейдового мероприятия, проведенного главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения, а также двухмесячного плана МВД Кыргызской республики в ночь с 6 на 7 декабря на территории страны было выявлено 2524 водителя, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения.

Среди них;

-51 водителей в состоянии алкогольного опьянения;

- 72 водителей без соответствующих документов;

- 435 водителей с превышением скорости;

- 20 водителя, выезжающие на встречную полосу;

Также 258 автомашин были поставлены на штрафстоянку за грубые нарушения правил дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/441320
Теги:
Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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