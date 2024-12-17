В Бишкеке прошел семинар по улучшению инвестиционного климата

в Бишкеке состоялся семинар на тему "Реализация государственной инвестиционной политики посредством улучшения инвестиционного климата в Кыргызской Республике и стимулирования привлечения инвестиций". Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте.

По его данным, мероприятие собрало более 160 участников, включая представителей министерств, ведомств, полномочных представителей Президента в регионах, местных госадминистраций и мэрий.

Организаторами выступили Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Секретариат Инвестиционного совета при Кабинете Министров, при поддержке Программы развития ООН (ПРООН).

Семинар охватил вопросы развития инвестиционной политики, создания благоприятного климата для инвесторов и улучшения взаимодействия между государством и бизнесом. Программа включала пленарные выступления, экспертные сессии и презентацию инновационных инструментов, таких как "Единое окно" и АИС "Инвестиции".

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев подчеркнул важность инвестиций для экономики страны. "За 10 месяцев 2024 года ВВП страны составил 12,6 млрд долларов США, а темп роста достиг 9,6%. Эти результаты свидетельствуют о значительном прогрессе в улучшении делового климата", - отметил он.

Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева акцентировала внимание на комплексном подходе. "Обмен опытом помогает нам найти эффективные пути для улучшения инвестклимата. Внедрение инноваций, успешное взаимодействие между государственными органами и инвесторами, включая Региональные инвестиционные советы, играет ключевую роль", - заявила она.

Руководитель Секретариата Инвестиционного совета при Кабмине Улук Кыдырбаев отметил значимость взаимодействия государственных органов, бизнеса и местных властей. "Мы придаем большое значение обучению и обмену опытом, чтобы соответствовать современным вызовам и требованиям", - добавил он.

Мероприятие завершилось демонстрацией Карты инвесторов Целей устойчивого развития, разработанной при содействии ПРООН. Участники обсудили пути привлечения прямых иностранных инвестиций и укрепления позиций Кыргызстана как благоприятного направления для вложений.