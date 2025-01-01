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В КР в преддверии новогодних праздников задержано 55 пьяных водителей

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В преддверии новогодних праздников задержано 55 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

В рамках рейдового мероприятия, проведенного Главным управлением безопасности дорожного движения в преддверии новогодних праздников, в ночь с 30 на 31 декабря на территории страны было выявлено 2184 водителя, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения.

Среди них:

55 водителей в состоянии алкогольного опьянения;

64 водителя без соответствующих документов;

467 водителей, превысивших скорость;

31 водитель, выехавший на встречную полосу.

Кроме того, за грубые нарушения правил дорожного движения 217 автомобилей были помещены на штрафную стоянку.

Рейдовые мероприятия продолжаются и сегодня. Сотрудники ГУОБДД продолжают нести службу в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах в праздничные дни.


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URL: https://www.vb.kg/441860
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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