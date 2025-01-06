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В Кыргызстане за неделю 1361 автомашин были водворены на штрафстоянку

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С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года сотрудниками ГУОБДД по предварительным данным было выявлено 13 685 нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

- 436 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 312 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 58 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

- 150 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 1924 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

- 8 случаев Авто хулиганство;

- 3114 случая превышения скоростного режима;

- 1 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 7682 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1361 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/441916
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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