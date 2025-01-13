В Чуйской области задержан водитель с поддельными номерами и тонировкой

В Чуйской области задержан водитель автомобиля с поддельными номерами, тонировкой и незаконно установленными проблесковыми маячками. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.
12 января сотрудники УОБДД по Чуйской области получили информацию о грубом нарушении правил дорожного движения автомобилем марки Toyota Camry.
В результате оперативных мероприятий транспортное средство было остановлено.
В ходе проверки выяснилось, что водитель К.А., 2002 года рождения, установил на автомобиль поддельные государственные номера, незаконно затонировал стёкла и оборудовал машину проблесковыми маячками без разрешения.
Автомобиль отправлен на штрафную стоянку, а на водителя наложен штраф в размере 45 500 сомов.