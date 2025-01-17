Россия остается главным работодателем для миллионов граждан ЦА

Россия крупнейший внешний рынок труда, а для стран Центральной Азии - ключевой. Этот факт подтверждают цифры: только к концу июня прошлого года в российской экономике насчитывалось 2,7 миллиона вакантных мест. Наибольшее число из них - почти 600 тысяч - приходится на промышленность, а около 400 тысяч на торговлю. При этом, по официальным данным, уже сегодня в российских городах трудятся почти 4 миллиона граждан из Центральной Азии.

Как и для других стран региона для трудовой миграции из Кыргызстана российское направление является основным. В определенной степени тестом востребованности кыргызстанцев на российском рынке труда стал 2020 год, когда в России, как и в других странах мира, вводились жесткие ограничения, связанные с пандемией.

"‎Та информация, которая поступала из нашей диаспоры в России, демонстрировала, что для очень многих кыргызстанцев, сложившаяся ситуация не стала причиной потери работы. Более того, поскольку большинство наших граждан работало в сфере услуг, они имели возможность выбирать для себя наиболее приемлемую оплату и условия труда", ‎- говорит член Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при спикере Жогорку Кенеша Игорь Шестаков.

По его словам, когда после апрельского теракта в Москве, в "Крокус Сити Холл", более десяти регионов России ввели ограничения на работу в той же сфере услуг для трудовых мигрантов, наших соотечественников эти санкции не коснулись.

"Кыргызстанцы пользуются преференциями, как граждане страны-члена Евразийского экономического союза, их эти ограничения не коснулись. В итоге наши граждане сохранили свои рабочие места", ‎- пояснил эксперт.

Основные сферы занятости для трудящихся из Кыргызстана в России - это сектор услуг и розничная торговля. Наши соотечественники активно работают в пассажирских перевозках, гостиничном и ресторанном бизнесе, в торговых центрах, в такси и автомастерских.

Существует распространенное заблуждение, что сектор, в котором преимущественно заняты трудовые мигранты - низкооплачиваемый. Однако популярный российский сервис для поиска работы сообщает об обратном. Так наибольший рост заработка в 2024 году произошел у водителей, чьи зарплаты выросли на 46%. Также в пятерке профессий с высоким ростом зарплат оказались рабочие специальности - автослесари и автомеханики (плюс 36% до 115 тысяч рублей), монтажники (плюс 30% до 115 тысяч рублей) и сварщики (плюс 25% до 136,1 тысячи рублей).

"Популярным направлением, где заняты наши соотечественники, остаются службы доставок. В 2024 году эта работа стала одной из самых высокооплачиваемых. Здесь еще необходимо отметить, что кыргызстанцы на российском рынке труда в отличие от граждан Узбекистана или Таджикистана, имеют более устойчивые позиции. Все благодаря знанию русского языка. Это отмечалось и в 2020 году, в пандемию, когда возникла конкуренция на рынке труда, поскольку было сокращение рабочих мест. Сфера услуг является флагманской для занятости нашего населения в России", ‎- считает Шестаков.

Только в январе-июне прошлого года в сферах торговли и организации проживания и питания был трудоустроен почти миллион человек. Это самый крупный сектор, но далеко не единственный. Фактически кыргызстанцы уже более 20 лет покоряют российский рынок труда. За это время структура занятости наших граждан в регионах России сильно изменилась. Многие из тех, кто приехал в Россию на заработки, сегодня сами выступают в роли работодателей. По информации главы Торгово-Промышленной палаты Кыргызстана Темира Сариева, почти 30% кыргызстанцев, это более 100 тысяч человек, открыли собственное дело в РФ и теперь трудоустраивают других.

Слова главы ТПП республики подтверждают успешные кейсы наших граждан. К примеру, бойцовский клуб "Поколение" в Москве принадлежит Искендеру Мейманкулову. Он, как и многие приехал в российскую столицу на заработки. Освоившись, он открыл уже свою компанию, которая помогала приезжим таким же, как он с оформлением документов. Сейчас у Искендера своя аутсорсинговая компания.

Или, например, история Келсинай Шакировой. Кем она только не работала в Москве - кассиром, поваром, официанткой, продавцом, администратором. Затем девушка решила начать свое дело. Сейчас у нее бизнес-проектов: языковая школа Kelsinay_Shakirova_School, компания недвижимости "Ипотечный центр 312" и "Билет Центр 312".

Слышали про интеллектуальную викторину "МозгоБойня"? Ее в российский городах также продвигает наш соотечественник - Сардар Исмаилов. Он приобрел белорусскую франшизу. Помимо этого, у предпринимателя свой магазин-столовая в Москве, который занимается доставкой готовой еды.

Открыть свое дело, да и просто трудоустроиться на достойную работу в России было бы невозможно, если бы в стране не создавались благоприятные условия для этого. А кыргызстанцам - как гражданам страны-члена ЕАЭС повезло еще получить большой пакет преференций. Благодаря этому наши граждане прекрасно интегрируются в российскую экономику, что доказывает постоянный поток трудовых мигрантов из Кыргызстана в российские города, а также объемы денежных переводов, которые они регулярно отправляют на Родину.

В 2024 году наши трудовые мигранты из России больше переводов. Если за 11 месяцев 2023 года в КР из РФ по системам денежных переводов поступило $2 млрд 286,8 млн, то за аналогичный период 2024-го - $2 млрд 321 млн. И это притом, что в прошлом году число наших в России снизилось, по некоторым оценкам, на десятки тысяч человек. Это связано с ограничительными мерами, которые разрабатываются в Госдуме РФ.

"Борьба с нелегальной миграции отразилась на миграционных потоках из Кыргызстана в Россию. По официальным данным, примерно на 60 тысяч человек сократился показатель в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Но, я думаю, что это временное явление, поскольку все-таки это касается нелегальной миграции. Нашим с преференциями по линии Евразийского экономического союза, в принципе, особого нет смысла рисковать и заниматься нелегальщиной. Поэтому, я думаю, что показатели в 2025-2026 годах будут восстанавливаться, если еще не увеличиваться. Поскольку, конечно, тема сейчас в России достаточно политизирована, но есть реалии. Реалии таковы, что, как пишут российские экономисты, идет острая нехватка кадровых ресурсов", - уверен эксперт.

Другое дело, по его словам, что надо четко понимать, в том числе и российским политикам, которые занимаются миграционными вопросами, что эта сфера сегодня становится для России не только экономическим фактором, но и политическим. Поскольку оппоненты Москвы нередко бьют по имиджу России в Центральной Азии, именно исходя из аргументов о миграционной повестке.

"Здесь российским политикам эти обстоятельства надо учитывать, поскольку трудовая миграция является мягкой силой России в нашем регионе. Миграционная повестка, она все-таки на уровне народной дипломатии определяет отношение к России именно рядовых граждан, как Кыргызстана, так и других стран нашего региона", - заключил Игорь Шестаков.