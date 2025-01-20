За неделю в Кыргызстане выявлено 320 пьяных водителей

С 13 января по 19 января 2024 года ГУОБДД МВД КР по предварительным данным было выявлено 23 276 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

- 761 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 320 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 137 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

- 147 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 4 186 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

- 12 случаев Авто хулиганство;

- 3 288 случая превышения скоростного режима;

- 11 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 11 965 факта нарушения других правил дорожного движения:

- 2 449 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.