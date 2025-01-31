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Фрэнсис Нганну посетил Исраэля Адесанью в Саудовской Аравии

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- Самуэль Деди Ирие
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Фрэнсис Нганну рассказал о психологическом состоянии Исраэля Адесаньи перед UFC Saudi Arabia после воссоединения с коллегой "Королем"

Франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну поделился новостями о психологическом состоянии своего друга Исраэля Адесаньи перед турниром UFC Saudi Arabia. По словам Нганну, Адесанья полностью готов к своему предстоящему бою, а "Хищник" также сделал шутливое замечание о возрасте бывшего чемпиона в среднем весе.

Напомним, что Адесанья готовится к своему бою в среднем весе против Нассурдина Имавова в главном событии UFC Saudi Arabia, которое состоится в эти выходные на арене ANB в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Нганну также прибыл в принимающую страну, чтобы выразить свою поддержку Адесанье.


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URL: https://www.vb.kg/442444
Теги:
Саудовская Аравия, смешанные бои
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