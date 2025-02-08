За месяц ГУОБДД взыскано в бюджет более 38 млн сомов

В ГУОБДД МВД Кыргызской Республики под председательством начальника, полковника милиции Жеңишбека Джоробекова, а также с участием его заместителей и руководителей региональных подразделений состоялось онлайн-совещание, посвященное подведению итогов деятельности за первый месяц 2025 года.
В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:
С начала года сотрудниками ГУОБДД выявлено в общей сложности 95 584 нарушения правил дорожного движения. В течение одного месяца в государственный бюджет взыскано 38 638 850 сомов.
Среди выявленных нарушений:
За различные нарушения правил дорожного движения 11 379 автомобилей были временно помещены на штрафстоянку.
В ходе оперативного совещания руководство ГУОБДД дало указания руководителям региональных подразделений усилить меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних. Кроме того, перед личным составом была поставлена задача строго соблюдать законность и служебную дисциплину.