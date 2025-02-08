За месяц ГУОБДД взыскано в бюджет более 38 млн сомов

В ГУОБДД МВД Кыргызской Республики под председательством начальника, полковника милиции Жеңишбека Джоробекова, а также с участием его заместителей и руководителей региональных подразделений состоялось онлайн-совещание, посвященное подведению итогов деятельности за первый месяц 2025 года.

В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:

С начала года сотрудниками ГУОБДД выявлено в общей сложности 95 584 нарушения правил дорожного движения. В течение одного месяца в государственный бюджет взыскано 38 638 850 сомов.

Среди выявленных нарушений:

1 422 водителя управляли транспортом в состоянии опьянения; 14 293 водителя превысили скорость; 445 водителей незаконно затемнили стекла автомобилей; 966 водителей не имели при себе необходимых документов; 89 водителей совершили грубые нарушения (автохулиганство); 41 499 водителей не соблюдали дорожные знаки.

За различные нарушения правил дорожного движения 11 379 автомобилей были временно помещены на штрафстоянку.

В ходе оперативного совещания руководство ГУОБДД дало указания руководителям региональных подразделений усилить меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних. Кроме того, перед личным составом была поставлена задача строго соблюдать законность и служебную дисциплину.