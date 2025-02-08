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За месяц ГУОБДД взыскано в бюджет более 38 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГУОБДД МВД Кыргызской Республики под председательством начальника, полковника милиции Жеңишбека Джоробекова, а также с участием его заместителей и руководителей региональных подразделений состоялось онлайн-совещание, посвященное подведению итогов деятельности за первый месяц 2025 года.

В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:

С начала года сотрудниками ГУОБДД выявлено в общей сложности 95 584 нарушения правил дорожного движения. В течение одного месяца в государственный бюджет взыскано 38 638 850 сомов.

Среди выявленных нарушений:

  1. 1 422 водителя управляли транспортом в состоянии опьянения;
  2. 14 293 водителя превысили скорость;
  3. 445 водителей незаконно затемнили стекла автомобилей;
  4. 966 водителей не имели при себе необходимых документов;
  5. 89 водителей совершили грубые нарушения (автохулиганство);
  6. 41 499 водителей не соблюдали дорожные знаки.

За различные нарушения правил дорожного движения 11 379 автомобилей были временно помещены на штрафстоянку.

В ходе оперативного совещания руководство ГУОБДД дало указания руководителям региональных подразделений усилить меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних. Кроме того, перед личным составом была поставлена задача строго соблюдать законность и служебную дисциплину.


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URL: https://www.vb.kg/442689
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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