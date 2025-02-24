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В Кыргызстане за неделю задержаны 518 пьяных водителей

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В Кыргызстане за неделю задержаны 518 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

С 17-февраля по 2-февраля 2025 года содрудниками ГУОБДД МВД по предварительным данным было выявлено 24 804 нарушение правил дорожного движения.

из них:

-844 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-518 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-119 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-233 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4084 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-12 случаев Авто хулиганство;

- 4200 случая превышения скоростного режима;

- 8 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 14 786 факта нарушения других правил дорожного движения:

-3322 автомашин водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/443260
Теги:
алкоголь, задержание, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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