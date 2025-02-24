В Кыргызстане за неделю задержаны 518 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.
С 17-февраля по 2-февраля 2025 года содрудниками ГУОБДД МВД по предварительным данным было выявлено 24 804 нарушение правил дорожного движения.
из них:
-844 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-518 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-119 незаконное затемнение стёкол автомобиля;
-233 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4084 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-12 случаев Авто хулиганство;
- 4200 случая превышения скоростного режима;
- 8 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 14 786 факта нарушения других правил дорожного движения:
-3322 автомашин водворены на штрафную стоянку.