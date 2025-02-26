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Поль Погба может перейти в "Интер Майами"

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- Самуэль Деди Ирие
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В неожиданный и захватывающий поворот событий, футбольные фанаты по всему миру бурно обсуждают слухи, что 31-летний французский полузащитник Поль Погба, покинувший "Ювентус" в ноябре, может присоединиться к "Интеру Майами" после завершения своего отстранения за допинг. По информации СМИ, Погба уже провел встречу с совладельцем американского клуба Дэвидом Бекхэмом и переговоры по возможному переходу продолжаются.

Источники, близкие к ситуации, намекают, что Бекхэм, который играет ключевую роль в развитии "Интер Майами", возможно, работает над тем, чтобы пригласить Погбу в MLS. Будущее французского полузащитника в Европе находится под пристальным вниманием после его травм и нестабильных выступлений, и переход на американскую футбольную арену может стать для него новым началом.

Погба, чье мастерство и стиль игры восхищают фанатов в премьер-лиге и на международной арене, может стать именно той суперзвездой, которой не хватает "Интер Майами" для того, чтобы заявить о себе в MLS. С учетом влияния Бекхэма несложно представить, как француз присоединился бы к ряду больших имен в американском футболе.

Неужели это начало новой главы для Погбы в США? И что это означает для будущего Интер Майами на поле?

Ожидайте дальнейших обновлений по этой захватывающей истории - это может стать одной из самых громких трансферных сделок в истории MLS!


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URL: https://www.vb.kg/443304
Теги:
США, Франция, футбол
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