Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.92 - 91.92
Ещё разделы

        Алекс Перейра бросил вызов Магомеду Анкалаеву на 200 тысяч долларов

        108  0
        - Самуэль Деди Ирие
        FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

        Бразильский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра предложил своему предстоящему сопернику Магомеду Анкалаеву ставку в размере 200 000 долларов. Бразильский боец предложил, чтобы проигравший в их поединке пожертвовал крупную сумму на благотворительность по выбору победителя, добавив филантропический элемент в ожидаемый бой.

        Перейра, известный своей мощью в ударах и яростью, публично заявил: "Так как ты так уверен в своей победе, 200 000 долларов на благотворительность победителя. Победи или проиграй, это поможет нуждающимся. Все в твоих руках". Этот жест привлек внимание фанатов и аналитиков, вызвав сравнение с известным благотворительным пари Коннора Макгрегора с Дастином Порье.

        Бой намечен на 8 марта 2025 года в арене T-Mobile в Лас-Вегасе, и Перейра будет защищать свой титул в полутяжелом весе в четвертый раз. Однако Анкалаев, имеющий впечатляющий рекорд 20-1-1, еще не ответил на этот вызов. Есть предположения, что российский боец может отказаться от ставки по религиозным причинам.

        Оба бойца находятся на пике своей карьеры, и этот поединок обещает быть захватывающим. Независимо от того, примет ли Анкалаев вызов, ставки для UFC 313 стали выше, чем когда-либо.


        Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

        URL: https://www.vb.kg/443515
        Теги:
        смешанные бои
        FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


        Сейчас читают
        Комментарии
        или авторизуйтесь
        Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
        Правила комментирования
        На нашем сайте нельзя:
        • нецензурно выражаться
        • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
        • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
        • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
        • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
        • публиковать комментарии в транслите
        • выделять комментарии заглавным шрифтом
        • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
        • писать под одной новостью комментарии под разными никами
        • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
        • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
        @1996-2025 ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"
        При размещении материалов на сторонних ресурсах гиперссылка на источник обязательна.

        Контакты редакции:
        Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2.
        Телефон: +996 (312) 88-18-09.
        E-mail: info@vb.kg
        Телефон рекламного отдела: +996 (312) 48-62-03.
        E-mail рекламного отдела: vbavto@vb.kg, vb48k@vb.kg


        НАВЕРХ  
        НАЗАД  