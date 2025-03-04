Алекс Перейра бросил вызов Магомеду Анкалаеву на 200 тысяч долларов

Бразильский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра предложил своему предстоящему сопернику Магомеду Анкалаеву ставку в размере 200 000 долларов. Бразильский боец предложил, чтобы проигравший в их поединке пожертвовал крупную сумму на благотворительность по выбору победителя, добавив филантропический элемент в ожидаемый бой.

Перейра, известный своей мощью в ударах и яростью, публично заявил: "Так как ты так уверен в своей победе, 200 000 долларов на благотворительность победителя. Победи или проиграй, это поможет нуждающимся. Все в твоих руках". Этот жест привлек внимание фанатов и аналитиков, вызвав сравнение с известным благотворительным пари Коннора Макгрегора с Дастином Порье.

Бой намечен на 8 марта 2025 года в арене T-Mobile в Лас-Вегасе, и Перейра будет защищать свой титул в полутяжелом весе в четвертый раз. Однако Анкалаев, имеющий впечатляющий рекорд 20-1-1, еще не ответил на этот вызов. Есть предположения, что российский боец может отказаться от ставки по религиозным причинам.

Оба бойца находятся на пике своей карьеры, и этот поединок обещает быть захватывающим. Независимо от того, примет ли Анкалаев вызов, ставки для UFC 313 стали выше, чем когда-либо.