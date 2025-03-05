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Магомед Анкалаев: "UFC оценит меня после победы над Перейрой"

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев, восходящая звезда дивизиона UFC в полутяжелом весе, готовится к решающему поединку против бывшего чемпиона в среднем весе Алекса Перейры. Имея длительную серию без поражений и репутацию универсального бойца, Анкалаев уверен, что победа над Перейрой обеспечит ему заслуженное признание в UFC.

В недавнем своем заявлении Анкалаев заявил, что UFC оценит его после того, как он побьет Алекса Перейру". Российский боец известен своей способностью сочетать ударную технику и борьбу, и он рассматривает предстоящий бой как шанс доказать, что он один из лучших в своем дивизионе.

Самоуверенность Анкалаева объясняется его стратегическим подходом к бою - он умеет адаптироваться к сильным сторонам противника и нейтрализовать их атаки. Победа над опасным ударником Перейрой не только укрепит позиции Анкалаева в рейтингах полутяжелого веса, но и приблизит его к потенциальному титульному бою.


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URL: https://www.vb.kg/443574
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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