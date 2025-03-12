ГКНБ вернул государству детский сад в Кемине

В результате проверочных мероприятий возвращён государству детский сад в городе Кемин Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в 2004 году указанный объект был приватизирован в частную собственность близким родственником экс-заместителя главы РГА по Кеминскому району Чуйской области Ч.А.Т. в период, когда она занимала эту должность.

Принятыми мерами на баланс государства возвращена территория детского сада площадью 0,40 га, расположенная по адресу: г. Кемин, мкр. Жаштык б/н.

При этом мэрии Кемина рекомендовано в кратчайшие сроки вынести на рассмотрение сессии депутатов городского кенеша города Кемин вопрос реконструкции и строительства указанного дошкольного образовательного учреждения.