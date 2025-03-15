В Узбекистане французская компания Orano займется добычей урана

Государственное предприятие "Навоийуран" и французская компания Orano подписали соглашение о совместной добыче урана на месторождении Южный Дженгельды, расположенном в Навоийской области. Уточняется, что работы должны научатся к концу текущего года, передает узбекское предприятие в своем Telegram-канале.

На первом этапе, который будет завершен в течение трех лет, объем капиталовложений в проект составит $214 млн. По прогнозам, планируется добыча урана на уровне 500 тонн в год.

Указано, что основными инвесторами станут зарубежные компании, но управляющим оператором проекта назначено ГП "Навоийуран". Такое решение позволит интегрировать производственные процессы в мощности узбекского предприятия, что снизит себестоимость добычи урана.

Пресс-служба Orano отмечает, что в данном проекте также примет участие японская корпорация ITOCHU, которая приобрела миноритарную долю в узбекско-французском совместном предприятии Nurlikum Mining. Именно это СП с 2022 года занималось геологоразведкой на Южном Дженгельды, и теперь приступит к промышленному освоению месторождения. До недавнего времени доли в Nurlikum Mining распределялись так: 51% принадлежал Orano, 49% - Госкомгеологии Узбекистана. Чью часть и в каком объеме выкупила компания из Страны восходящего солнца, не уточняется.

По оценкам французских специалистов, добычу сырья на Южном Дженгельды можно будет вести на протяжении 10 лет, пик составит 700 тонн урана в год.

"Новый этап сотрудничества стал возможным благодаря работе, проделанной за последние несколько лет в Узбекистане. Orano стремится привнести свой геологический и технический опыт в дальнейшее развитие проекта и, таким образом, поддержать расширение деятельности компании", - подчеркнул старший исполнительный вице-президент Orano по горнодобывающей деятельности Ксавье Сен-Мартен Тийе.

Orano - крупный производитель урана и ядерного топлива с активами в 29 млрд евро. В декабре 2019 года компания создала вместе с Государственным комитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии, позже преобразовано в министерство) совместное предприятие Nurlikum Mining. Перед СП ставилась задача выпускать 1500 тонн закись-окиси урана в год, при этом французы гарантировали сбыт продукции на выгодных финансовых условиях.

Источник: Фергана