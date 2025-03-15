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На КПП "Сосновка" выявлены незаконные перевозки пассажиров

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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР с раннего утра провело проверку на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" по направлению "Бишкек – Ош", "Ош-Бишкек" проверяя грузовые маршрутные транспортные средства, сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В ходе проверки было выявлено, что водители грузовых маршрутных автомобилей незаконно устанавливали дополнительное оборудование, устанавливая дополнительные сиденья и лежанки, перевозя пассажиров в лежачем положении.

В результате, за два часа были выявлены семь грузовых маршрутных автомобилей, которые незаконно перевозили пассажиров и устанавливали дополнительное оборудование. Выявленные транспортные средства были водворены на штрафстоянку, а сумма штрафов составила 41 500 сом.

Уважаемые водители, совершающие дальние рейсы!

Жизнь человека - это самое ценное!

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни пассажиров, рискуя ради мгновенной выгоды, занимаясь незаконными перевозками!


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URL: https://www.vb.kg/443926
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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