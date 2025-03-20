В Минтруде КР выявлены финансовые нарушения на 233,5 млн сомов

Счётная палата КР провела аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и его структурных подразделениях за период с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выявлены значительные нарушения законодательства и недостатки в финансовой дисциплине на общую сумму 233 464,6 тыс. сомов. В ходе аудита зафиксированы финансовые нарушения, потери бюджетных резервов, нерациональное использование средств и несоблюдение законодательства в сфере государственных закупок. Счётная палата подчёркивает, что обнаруженные факты свидетельствуют о наличии серьёзных проблем в управлении бюджетными средствами министерства.

Финансовые нарушения - 13,3 млн сомов

Общая сумма финансовых нарушений составила 13 326,8 тыс. сомов. Из них 5 005,0 тыс. сомов было восстановлено в ходе аудита, а 8 321,8 тыс. сомов подлежат возмещению.

Основные факты:

Недостача товарно-материальных ценностей - 20,9 тыс. сомов. Вся сумма была возмещена в ходе проверки.

Необоснованное списание командировочных расходов - 175,0 тыс. сомов. Из них 8,0 тыс. сомов возвращено, а 167,0 тыс. сомов остаются невозмещёнными.

Дебиторская задолженность, не отражённая в бухгалтерском учёте - 13 130,9 тыс. сомов. Из них 4 976,1 тыс. сомов восстановлено, а 8 154,8 тыс. сомов подлежат возмещению.

Потери бюджетных резервов - 98,5 млн сомов

В министерстве выявлены значительные потери бюджетных средств на общую сумму 98 519,1 тыс. сомов, из которых 2 981,2 тыс. сомов подлежат возврату.

Ключевые нарушения:

Нарушения при начислении заработной платы - 92 264,2 тыс. сомов.

Прочие потери бюджета и резервов - 6 254,9 тыс. сомов.

Нерациональное использование средств - 120,3 млн сомов

В ходе аудита установлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 120 258,0 тыс. сомов, из которых 102 655,7 тыс. сомов профинансированы из местных бюджетов.

Из этой суммы 17 602,3 тыс. сомов подлежали возмещению. На момент завершения проверки было возвращено 17 520,8 тыс. сомов, а оставшиеся 81,5 тыс. сомов остаются невозмещёнными.

Нарушения в отчётности по исполнению бюджета - 1,36 млн сомов

Были выявлены нарушения в ведении финансовой отчётности министерства на сумму 1 360,7 тыс. сомов. Из них 179,2 тыс. сомов возмещены в ходе аудита, а 1 181,5 тыс. сомов остаются подлежащими возврату.

Нарушения в сфере государственных закупок - 69,9 млн сомов

Аудит установил несоблюдение требований Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" при проведении министерством процедур закупок на общую сумму 69 964,0 тыс. сомов.

Аудит выявил необходимость усиления финансовой дисциплины и совершенствования механизмов контроля за использованием бюджетных средств в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР. В связи с этим Счётная палата КР представила министерству ряд рекомендаций по устранению выявленных нарушений, укреплению финансовой дисциплины, улучшению механизмов целевого использования бюджетных средств, обеспечению прозрачности процессов государственных закупок и строгому соблюдению требований законодательства.

Результаты аудита будут направлены соответствующим государственным органам для принятия мер по устранению выявленных недостатков.