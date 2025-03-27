Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Антонина Шевченко завершила карьеру в UFC и уходит в авиацию

281  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсменка, представительница муай-тай и смешанных единоборств Антонина Шевченко приняла решение завершить спортивную карьеру и покинуть крупнейшую мировую организацию смешанных единоборств.

Шевченко, старшая сестра действующей чемпионки Валентины Шевченко, инициировала досрочное расторжение контракта с UFC, чтобы сосредоточиться на карьере пилота. В своем заявлении она отметила, что авиация всегда была её мечтой, и теперь пришло время полностью посвятить себя этому направлению.

Антонина выступала в UFC с 2018 года, проведя восемь боёв, из которых выиграла четыре. Её последний поединок состоялся в июле 2022 года, где она победила Кортни Кейси раздельным решением судей. После этого она взяла паузу в карьере, а в 2024 году стала матерью, родив сына.

Теперь, завершив спортивную главу своей жизни, Антонина Шевченко намерена посвятить себя авиации и развиваться в этом направлении. Её уход из UFC стал неожиданностью для многих поклонников, но спортсменка уверена, что принимает правильное решение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444331
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  