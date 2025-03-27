Антонина Шевченко завершила карьеру в UFC и уходит в авиацию

Спортсменка, представительница муай-тай и смешанных единоборств Антонина Шевченко приняла решение завершить спортивную карьеру и покинуть крупнейшую мировую организацию смешанных единоборств.

Шевченко, старшая сестра действующей чемпионки Валентины Шевченко, инициировала досрочное расторжение контракта с UFC, чтобы сосредоточиться на карьере пилота. В своем заявлении она отметила, что авиация всегда была её мечтой, и теперь пришло время полностью посвятить себя этому направлению.

Антонина выступала в UFC с 2018 года, проведя восемь боёв, из которых выиграла четыре. Её последний поединок состоялся в июле 2022 года, где она победила Кортни Кейси раздельным решением судей. После этого она взяла паузу в карьере, а в 2024 году стала матерью, родив сына.

Теперь, завершив спортивную главу своей жизни, Антонина Шевченко намерена посвятить себя авиации и развиваться в этом направлении. Её уход из UFC стал неожиданностью для многих поклонников, но спортсменка уверена, что принимает правильное решение.