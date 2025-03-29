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США приостановили выплату взносов во Всемирную торговую организацию

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Власти США приостановили выплату взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО) за 2024 и 2025 год, сообщило 27 марта агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их словам, финансирование приостановили до тех пор, пока американские власти не пересмотрят взносы в международные организации. Представитель США уведомил ВТО об этом решении 4 марта.

Неназванный источник агентства рассказал, что ВТО разрабатывает "план Б" на случай длительной паузы в финансировании.

Белый дом и представитель миссии США при ВТО в Женеве не ответили на просьбы агентства о комментарии. В пресс-службе ВТО переадресовали вопросы американским властям.

Бюджет Всемирной торговой организации в 2024 году составлял 232 миллиона долларов. На долю США приходилось 11% от общей суммы - больше, чем у других стран.

Правила ВТО предусматривают штрафные санкции к любому члену организации, который не платит взносы. Применяет ли ВТО эти меры к Соединенным Штатам, неясно.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/444384
Теги:
ВТО, США, Дональд Трамп
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