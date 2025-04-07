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UFC 315: Белал подерется с Маддаленой, а Шевченко против Фиоро

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- Самуэль Деди Ирие
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11 мая этого года в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, который обещает быть зрелищным. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полусреднем весе, американец палестинского происхождения Белал Мухаммад сразится с пятым номером рейтинга, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Оба бойца известны своими впечатляющими навыками и решимостью, и этот поединок обещает быть настоящей борьбой за титул.

В соглавном бою чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко будет защищать свой титул от второй спортсменки рейтинга, француженки Манон Фиоро, которая уже успела зарекомендовать себя мощными выступлениями. Этот бой обещает стать настоящим шоу с великолепным мастерством и стратегией обеих спортсменок.


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URL: https://www.vb.kg/444730
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
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