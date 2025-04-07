UFC 315: Белал подерется с Маддаленой, а Шевченко против Фиоро

11 мая этого года в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, который обещает быть зрелищным. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полусреднем весе, американец палестинского происхождения Белал Мухаммад сразится с пятым номером рейтинга, австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Оба бойца известны своими впечатляющими навыками и решимостью, и этот поединок обещает быть настоящей борьбой за титул.

В соглавном бою чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко будет защищать свой титул от второй спортсменки рейтинга, француженки Манон Фиоро, которая уже успела зарекомендовать себя мощными выступлениями. Этот бой обещает стать настоящим шоу с великолепным мастерством и стратегией обеих спортсменок.