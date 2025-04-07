"Золотой" аудитор Темирлан Бейшебаев, изменивший целую отрасль

Действительный член "Объединения бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики", внутренний аудитор одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Кыргызстана, Темирлан Бейшебаев рассказал VB.KG, как в 2025 году горнодобывающие и другие предприятия смогут выйти на новый уровень доходности, и какое отношение к этому имеют складские помещения. Экспертность Темирлана признана за пределами Кыргызстана - он регулярно привлекается для консультаций международными финансовыми институтами.

Темирлан, какие основные ошибки, ведущие к рискам, допускают горнодобывающие предприятия?

Не для всех это очевидно, но как "дьявол кроется в деталях", так риски прячутся на складах. Ошибки в управлении запасами приводят к перерасходам, неэффективному использованию капитала и дефициту. Важно анализировать затраты, выстраивать модель расходов, определять приоритетные направления оптимизации, внедрять инновационные решения. Предприятия, которые грамотно подходят к этим вопросам, получают конкурентные преимущества.

Будучи руководителем финансового департамента Kumtor Gold Company вы внедрили ряд стратегически важных изменений, включая оптимизацию работы складов и процедуру внутреннего контроля. Какие еще преобразования позволили снизить технологические и финансовые риски?

Работа охватила несколько ключевых направлений: была внедрена комплексная программа управления рисками, снижены финансовые потери, модернизирована система отчетности. Это повысило прозрачность учета, улучшило доверие инвесторов. Горнодобывающие предприятия в Кыргызстане работают с иностранными партнерами, поэтому важно разбираться в национальном и международном законодательстве.

Ваша работа с международными аудиторами повлияла на операционную деятельность компании. Какие изменения были внедрены благодаря вашему сотрудничеству с "Большой четверкой" и взаимодействию со Счетной палатой КР?

Опыт взаимодействия с аудиторами PwC, EY, Deloitte и KPMG позволил оптимизировать процессы проверок, сократить сроки аудита, внедрить новые стандарты внутреннего контроля.

Ваша деятельность повлияла на работу крупнейшей золотодобывающей компании, и на сам подход к проведению аудита в Кыргызстане. За этот вклад вы стали лауреатом престижной премии Best Business Awards, которая признает лучших специалистов в сфере финансов и управления. Испытываете ли вы гордость за то, что ваши идеи получили столь высокую оценку?

Я не тот человек, который будет громко заявлять о своих достижениях, но горжусь тем, что смог внедрить стандарты, обеспечивающие прозрачность бухгалтерских процессов, улучшить налоговую отчетность и минимизировать риски. Также мы провели тренинги для сотрудников, что повысило их квалификацию.

Вы активно занимаетесь научной работой, публикуетесь в ведущих рецензируемых изданиях - "Инновации и инвестиции", "Экономика и предпринимательство". Как ваши изыскания в области управления затратами, логистики и внутреннего аудита помогают научному сообществу и бизнесу?

Часть моих статей касается методов управления затратами, снижения логистических издержек и оптимизации внутреннего аудита. Эти исследования востребованы среди руководителей предприятий, которые используют их в своей работе.

Как вы видите будущее аудита и управления затратами в горнодобывающей отрасли?

Будущее за цифровизацией и аналитикой данных. Автоматизация процессов снизит риски и повысит эффективность, а компании, внедряющие новые технологии, получат конкурентное преимущество.

Автор: Айжан Маматова