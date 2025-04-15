Александр Волкановски снова чемпион UFC в полулёгком весе

На турнире UFC 314 австралиец Александр Волкановски вернул себе чемпионский пояс в полулёгком весе, победив перспективного бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей. Вердикт был следующим: 48-47, 49-46, 49-46 в пользу 36-летнего ветерана.

Путь к этой победе был непростым - Волкановски проиграл три из последних четырёх поединков, включая тяжёлое поражение от Илиа Топурии, после которого многие поспешили списать его со счетов. Но в этот вечер в октагоне он доказал обратное.

Бой начался активно: Волкановски с первых секунд включил агрессию, активно работал ногами, применяя лоу-кики, и эффектно атаковал спиннинг-бэкфистами. Во втором раунде Лопес сумел потрясти экс-чемпиона мощной серией ударов, но Александр выстоял и переломил ход поединка в свою пользу.

- Много кто списал меня со счетов… но я вернулся. Это невероятный момент, - сказал Волкановски после боя. - Преодолевать трудности - это привилегия. Такие истории потом в книгах пишут.

Диего Лопес продемонстрировал яркий и конкурентный бой, подтвердив статус одной из самых многообещающих звёзд дивизиона, однако в решающие моменты уступил более опытному сопернику.

Победа Волкановски - яркое напоминание о том, что возраст - не помеха для успеха, а настоящие чемпионы умеют возвращаться.