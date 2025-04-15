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Кейн Веласкес приговорён к 5 годам за покушение на убийство

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес приговорён к пяти годам лишения свободы после того, как признал вину по делу о покушении на убийство. Инцидент произошёл в 2022 году: Веласкес преследовал автомобиль, в котором находился Гарри Гуларте - человек, обвиняемый в домогательствах к его четырёхлетнему сыну, - и открыл огонь.

Во время погони Веласкес по ошибке ранил отчима Гуларте - Пола Бендера, получившего неопасные для жизни травмы. Прокуратура изначально требовала наказание в виде 30 лет лишения свободы или пожизненного заключения, однако суд учёл отсутствие у Веласкеса предыдущих судимостей и эмоциональные обстоятельства дела.

Суд также зачёл 1283 дня, уже проведённых Веласкесом в заключении и под домашним арестом, что делает его потенциально условно-досрочно освобождаемым уже в марте 2026 года. Помимо тюремного срока, его также ждут четыре года условного надзора.

Веласкес выразил сожаление о случившемся и признал, что не должен был брать закон в свои руки. В то же время, против Гуларте продолжается уголовное разбирательство по обвинению в растлении малолетнего.


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URL: https://www.vb.kg/445008
Теги:
смешанные бои, суд
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