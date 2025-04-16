Аманда Нуньес включена в Зал славы UFC

Бывшая чемпионка UFC в двух весовых категориях, бразильянка Аманда Нуньес, официально включена в Зал славы UFC. Об этом было объявлено во время турнира UFC 314 в Майами. Нуньес присутствовала на арене, и ролик с яркими моментами её карьеры вызвал у неё слёзы на глазах.​

Нуньес завершила карьеру в 2023 году после победы над Ирэн Альданой. Однако недавние события, включая подписание контракта с UFC бывшей чемпионки PFL Кайлы Харрисон, вдохновили Нуньес на возможное возвращение. Она выразила готовность выйти на бой с победительницей поединка Пенья - Харрисон, который состоится на UFC 316.