Кыргызстанка Фарида Абдуева победила звезду казахстанского MMA

Громкая победа на турнире Octagon 71 в Алматы принесла кыргызстанской спортсменке Фариде Абдуевой (4–1) чемпионский пояс в минимальном весе и статус новой звезды регионального ММА. В главном бою вечера она одолела непобеждённую ранее казахстанскую фаворитку Аян Турсын (7–0), поставившую на кон свой титул.

Поединок прошёл на высоком уровне и продлился все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Абдуевой. Этот исход стал неожиданностью: Турсын считалась не только лидером своей весовой категории, но и одной из главных претенденток на контракт с UFC от Казахстана.

Для Фариды эта победа стала пятой в профессиональной карьере и, пожалуй, самой значимой. Теперь она не просто обладательница пояса Octagon MMA, но и возможная претендентка на выход в международную лигу.

Аян Турсын, несмотря на первое поражение, остаётся яркой фигурой в женском ММА и, без сомнения, ещё вернётся на вершину.