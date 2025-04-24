Чимаев против Борральо? UFC может получить новый титульный бой

Средний дивизион UFC вновь в центре внимания: в кулуарах заговорили о возможной травме действующего чемпиона Дрикуса ду Плесси, и на горизонте тут же появился новый претендент - непобеждённый бразилец Кайо Борральо.

Как только слухи о неготовности ду Плесси выйти в октагон этим летом начали циркулировать в ММА-среде, 6-й номер рейтинга Борральо молниеносно обозначил свою позицию: он готов заменить чемпиона и сразиться с Хамзатом Чимаевым - одним из самых опасных бойцов современности.

- Дайте нам бой! - призвал UFC лёгковес Маурисио Руффи, товарищ Борральо по команде Fighting Nerds. - Хватит тянуть резину. Отправляйте контракт - Caio Borralho принесёт нам пояс!

Уверенность в победе подкреплена статистикой: 30-летний "The Natural" одержал семь побед в семи боях в UFC. Его стиль - сочетание холодного расчёта и техничной борьбы - выгодно контрастирует с яростной атакующей манерой Чимаева. Потенциальный поединок двух непобеждённых может стать настоящей классикой жанра.

Пока сам Чимаев воздерживается от комментариев, UFC сохраняет интригу. Ни подтверждения травмы ду Плесси, ни официального анонса поединка пока не последовало. Однако, учитывая растущее давление со стороны бойцов и фанатов, промоушен может принять решение уже в ближайшие дни.