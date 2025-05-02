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В Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

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- Самуэль Деди Ирие
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С 30 апреля по 6 мая в спортивном комплексе имени К. Омуралиева проходит лично-командный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису.

На протяжении недели спортсмены будут бороться за медали в личных и командных дисциплинах. В программе - одиночные разряды среди мужчин и женщин, парные поединки (мужские, женские, микст), а также командные соревнования.

Организаторы приглашают всех желающих. Вход свободный.

- Этот чемпионат - не просто борьба за титулы. Это возможность увидеть настольный теннис в исполнении сильнейших игроков страны, - отмечают в федерации.

Матчи обещают быть напряжёнными и зрелищными. Не пропустите!


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URL: https://www.vb.kg/445536
Теги:
настольный теннис, чемпионат, Кыргызстан
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