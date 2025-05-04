В Кыргызстане стартовал чемпионат по настольному теннису

В Кыргызстане начался чемпионат по настольному теннису среди мужчин и женщин. Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею кыргызского спорта.

Церемонию торжественного открытия посетили представитель Дирекции олимпийских видов спорта Бакыт Бейшенбеков, а также представители Федерации настольного тенниса Кыргызстана.

Чемпионат продлится с 1 по 5 мая. Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующего уровня.

Этот чемпионат предоставляет спортсменам со всей республики уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за победу на национальной арене.