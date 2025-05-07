В КР владельцев машин с номерами Абхазии и Армении просят поторопиться

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР напоминает: если вы управляете автомобилем с иностранными номерами - будь то армянские, абхазские или другие - не откладывайте легализацию. Времени на раздумья остается все меньше.

В ближайшие дни, предупреждают в ГУОБДД, на дорогах страны начнутся рейды. Цель - выявление незарегистрированных авто, которые могут представлять угрозу безопасности дорожного движения. А потому - документы должны быть в порядке.

В ведомстве подчеркивают: легализация - не просто формальность, а шаг к защите своих прав как автовладельца. И чем раньше вы ее пройдете, тем спокойнее будете себя чувствовать за рулем.