Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 98.75 - 99.75

В КР владельцев машин с номерами Абхазии и Армении просят поторопиться

356  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР напоминает: если вы управляете автомобилем с иностранными номерами - будь то армянские, абхазские или другие - не откладывайте легализацию. Времени на раздумья остается все меньше.

В ближайшие дни, предупреждают в ГУОБДД, на дорогах страны начнутся рейды. Цель - выявление незарегистрированных авто, которые могут представлять угрозу безопасности дорожного движения. А потому - документы должны быть в порядке.

В ведомстве подчеркивают: легализация - не просто формальность, а шаг к защите своих прав как автовладельца. И чем раньше вы ее пройдете, тем спокойнее будете себя чувствовать за рулем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445659
Теги:
Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  