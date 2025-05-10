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Латиф Гандилов: Память о Гейдаре Алиеве нам, азербайджанцам, очень дорога

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- Нина Ничипорова
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Сегодня азербайджанский народ отмечает 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева – гениальной личности, который заложил прочную основу сегодняшнего сильного, независимого, победоносного Азербайджана.

А накануне в посольстве Азербайджана в Кыргызстане по традиции прошло мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева.

Сотрудники посольства Азербайджана в Кыргызстане, представители азербайджанской диаспоры также посетили бишкекскую школу №20, которая носит имя Гейдара Алиева, чтобы почтить его память. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Латиф Гандилов открыл прекрасно оформленный стенд, на котором представлена обширная информация о жизненном пути Великого лидера, о его встречах с выдающимся кыргызским писателем Чингизом Айтматовым, приведены известные высказывания Гейдара Алиева о языке, эпосе "Манас". Украшением стенда стал портрет Гейдара Алиева, мастерски написанный талантливой художницей Наилей Гандиловой.

В школе, открытой в октябре 2022 года двумя президентами – Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым во время его государственного визита в Кыргызстан, немало исторических снимков Гейдара Алиева, здесь проходит немало мероприятий, посвященных его памяти. Но ценность и значение стенда, установленного посольством в школе, особо символичны: он вносит в воспитание молодого поколения дух сотрудничества, братства, дружбы и отражает любовь, уважение и почтение к сильной личности этого государственного деятеля. Как говорил сам Гейдар Алиев: "Будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня".

- День рождения Гейдара Алиева – важный день, всенародный праздник для всего азербайджанского народа. Гейдар Алиевич оставил большой след в жизни нашей страны и ее народа. Поэтому этот день так важен для нас всех. Сегодня мы открыли большой постер, на котором постарались дать учащимся как можно больше информации о жизни и деятельности Гейдара Алиева, показать основные принципы его жизни, - сказал во время открытия стенда посол Латиф Гандилов.

- В постере приводятся известные высказывания Гейдара Алиева, имеющие очень глубокий смысл. Его слова – "Для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец", думаю, помогут в воспитании и кыргызских детей. Эти понятия приемлемы и много значат для всех народов. Или его слова относительно эпоса "Манас", озвученные Гейдаром Алиевым во время празднования 1000-летия эпоса в Кыргызстане: "Язык Манаса – наш общий язык. Мы – народы, имеющие общие корни и общий язык". Гейдар Алиев с восхищением говорил, что "Чингиз Айтматов – это гордость не только кыргызского народа, но и всего тюркского мира". В постере представлена также биография нашего общенационального лидера.

Его жизнь и деятельность во благо Азербайджана и его народа – пример для нынешней молодежи. Этот человек добился в своей жизни больших вершин. И быть победителем в течение всей жизни – не каждому дано. То, что он сделал для азербайджанского народа, ни с чем не сравнимо. Стратегия, которую он начертил для нашего народа в политическом, экономическом плане, получает свое развитие сегодня, - отметил господин посол, поблагодарив коллектив школы и учеников за уважение к памяти Гейдара Алиева.

- В нашей школе с большим уважением чтут память о Гейдаре Алиеве, который заложил тесные связи между нашими странами. И наши нынешние отношения строятся на этом прочном фундаменте дружбы. Наша школа имени Гейдара Алиева - яркий пример успешного взаимодействия между нашими народами. О чем мы рассказываем своим ученикам на проводимых в школе мероприятиях, - сказала директор школы №20 Каныкей Алымкулова. – На эти мероприятия всегда приходят посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры. Посол сам лично занимался подборкой материалов и оформлением этого замечательного стенда. И когда наши ученики говорят, что Гейдар Алиев пример для них во всем, мы гордимся этим. Значит, они вырастут достойными людьми.

Как сказал в своей речи заслуженный врач Кыргызской Республики, председатель Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан" Акиф Алафердов, школа имени Великого лидера Азербайджана - это мост дружбы между молодым поколением Кыргызстана и Азербайджана, которому и дальше предстоит глубже развивать многосторонние связи между нашими братскими народами, заложенные Гейдаром Алиевым.

Как отмечалось на мероприятии в честь 102-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана, нынешний путь развития Азербайджана – это воплощение жизненного пути великого лидера, посвятившего свою жизнь служению Родине и народу. Все это требовало сильного стратегического видения и мужества, которыми обладал Гейдар Алиев.

- В 1998 году в Баку по инициативе Гейдара Алиева прошла международная конференция TRACECA по восстановление исторического Шелкового пути. Эта программа и есть сегодняшний Срединный коридор или Транскаспийский международный транспортный коридор. Две его цели, два его завета относительно энергетического и транспортного вопроса превратили Азербайджан в государство не только регионального, но и мирового масштаба. Азербайджан сегодня является важной логистической и энергетической страной, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

- Нефтяная стратегия, определенная Гейдаром Алиевым, обеспечила привлечение иностранных инвесторов к разработке нефтяных месторождений Азербайджана, она обусловила создание маршрутов транспортировки нефти и эффективное управление нефтяными доходами. Подписание в сентябре 1994 года "Контракта века" в значительной степени обеспечило нынешнее развитие независимого Азербайджана. Страна стала получать средства для трансформации экономики. На эти средства была создана и оснащена наша сильная, доблестная армия, которая смогла обеспечить территориальную целостность Азербайджана, - отметил господин посол в своем выступлении.

По его словам, с началом строительства основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого общенациональный лидер заложил своими руками, Азербайджан превратился в стратегически значимый энергетический коридор.

- Гейдар Алиев дал нам стратегический путь. И Ильхам Алиев осуществил этот стратегический путь. Наше государство небольшое, но его значение в мировой политике очень большое. Мы открыли путь в Евроазиатском пространстве и являемся мостом между Европой и Азией, Севером и Югом, - добавил Латиф Гандилов.

- Мы открыли один важный транспортный путь – железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс в сторону Европы. Сегодня он называется Срединным коридором. Сейчас работаем над вторым коридором. Это не только желание Азербайджана. Мы понимаем, что это мировое желание – открыть Зангезурский коридор, который соединит Восток с Ближним Востоком, Дальний Восток с Ближним Востоком. Все это важные транспортные пути проходят через Азербайджан.

И все это сделал один человек для родного Азербайджана. Вот почему память о нем нам, азербайджанцам, так дорога, - отметил в заключение своего выступления посол Азербайджана.


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URL: https://www.vb.kg/445755
Теги:
Азербайджан, железная дорога, инвестиции, школа, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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