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Илия Топурия и Чарльз Оливейра сразятся за вакантный титул UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Организация UFC официально объявила титульный бой между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой. Их поединок за вакантный пояс чемпиона легкого веса состоится 28 июня на турнире UFC 317.

Ранее этот титул принадлежал Исламу Махачеву, однако он решил перейти в полусредний вес и побороться за новый пояс. Это открыло дорогу для встречи двух ярких бойцов.

Для 28-летнего Топурии это шанс стать обладателем чемпионских поясов сразу в двух дивизионах. В феврале 2024 года он завоевал титул в полулегком весе, победив Александра Волкановски, а затем успешно защитил его, нокаутировав Макса Холлоуэя. После этого Топурия добровольно освободил пояс, чтобы сфокусироваться на легкой весовой категории.

Для Чарльза Оливейры предстоящий бой - возможность вернуть титул, которым он владел с 2021 по 2022 год. Тогда бразилец стал чемпионом, одолев Майкла Чендлера и защитив пояс в боях с Порье и Гэтжи. Однако потеря титула из-за срыва взвешивания до сих пор остаётся болезненным моментом в его карьере.

Теперь оба бойца настроены решительно: Топурия хочет подтвердить статус звезды UFC нового поколения, а Оливейра - вновь стать королём легкого дивизиона.


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URL: https://www.vb.kg/445881
Теги:
смешанные бои
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