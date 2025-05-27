"Заткнись и делай, что говорят". Джон Джонс жёстко ответил Аспиналлу

Напряжение в тяжёлой весовой категории UFC достигло новой отметки. Действующий чемпион Джон Джонс не стал подбирать слова, отвечая временному титулованному сопернику Тому Аспиналлу: "Заткнись и делай, что говорят". Резкий выпад лишь подлил масла в огонь затянувшегося конфликта между бойцами.

Британец Аспиналл, завоевавший временный титул в конце 2023 года, уже не первый месяц добивается боя с Джонсом. Он открыто заявляет, что готов к поединку за полноценный пояс и считает себя достойным претендентом. Однако Джонс, всё ещё восстанавливающийся после травмы, остаётся непоколебим: он игнорирует вызовы Аспиналла, призывая его "не нарушать очередь" и "проявить уважение к статусу".

Очередной раунд перепалки состоялся в социальных сетях. Джонс, устав от намёков и вызовов, перешёл в наступление, дав понять: диалог окончен, решений будет ждать от руководства UFC.

Этот словесный обмен вновь всколыхнул фанатское сообщество. Ветераны ММА, аналитики и болельщики по обе стороны океана не скрывают ожидания: бой между Джонсом и Аспиналлом мог бы стать главным событием 2025 года, если только UFC решится пойти на этот шаг.

Пока дата возвращения Джона Джонса в октагон неизвестна, но одно ясно уже сейчас - тяжёлый дивизион снова пылает, и ставки становятся всё выше.