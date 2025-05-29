Джон Джонс прокомментировал слухи о завершении карьеры

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос, ушёл ли он из спорта окончательно. В соцсетях Джонс заявил, что не считает своё будущее в MMA закрытым, подчеркнув, что всегда может вернуться и напомнить о себе. Он отметил, что уже имел несколько пауз в карьере и сейчас наслаждается жизнью и личностным развитием.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт пообещал устроить титульный бой между Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом до конца 2025 года.

В карьере Джонса - 28 побед, 1 поражение и 1 несостоявшийся бой.