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Джон Джонс прокомментировал слухи о завершении карьеры

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос, ушёл ли он из спорта окончательно. В соцсетях Джонс заявил, что не считает своё будущее в MMA закрытым, подчеркнув, что всегда может вернуться и напомнить о себе. Он отметил, что уже имел несколько пауз в карьере и сейчас наслаждается жизнью и личностным развитием.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт пообещал устроить титульный бой между Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом до конца 2025 года.

В карьере Джонса - 28 побед, 1 поражение и 1 несостоявшийся бой.


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URL: https://www.vb.kg/446373
Теги:
смешанные бои
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