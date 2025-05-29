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Боец из Кыргызстана проиграл на Alash Pride FC 108 в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Казахстана прошел престижный турнир по смешанным единоборствам Alash Pride FC 108, где свои силы проверили бойцы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии и других стран.

Кыргызстан на турнире представлял Омирбек Ахметов, который в полулегком весе встретился с казахстанцем Бекболатом Абишевым. Поединок ожидался напряженным, но завершился быстро - всего через минуту после начала боя Абишев нанес несколько мощных ударов по корпусу, и рефери остановил бой техническим нокаутом в пользу казахстанца. Для Ахметова это стало третьим поражением в профессиональной карьере, а Абишев одержал четвертую победу.

Кроме того, на турнире прошли и другие интересные поединки:

Жанибек Тыныштык из Казахстана быстро расправился с россиянином Нурисламом Рамазановым техническим нокаутом в первом раунде.

Нуркадыр Аскарулы (Казахстан) выиграл у таджикистанца Фатхиддина Гудова единогласным решением судей.

Бразилец Веллингтон Перейра одержал победу над Ерханом Жумабаевым из Казахстана.

Казахстанский боец Нурхан Жумагазы выиграл у бразильца Клевersonа Силвы техническим нокаутом во втором раунде.

Саламат Исбулаев (Казахстан) одержал уверенную победу над бразильцем Франсиско де Лима Масиэлем техническим нокаутом в первом раунде.

В грэпплинговых поединках Кайрат Ахметов из Казахстана победил Генри Сехудо из США со счетом 8:5, а Арман Оспанов и Ренан Барао завершили бой вничью.

Известный казахстанский боец Дамир Исмагулов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у бразильца Алана Патрика.

Турнир Alash Pride FC 108 стал очередной яркой страницей в развитии ММА в Центральной Азии, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства бойцов региона.


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URL: https://www.vb.kg/446426
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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