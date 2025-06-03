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Узбекистан завершил переговоры с Великобританией по вступлению в ВТО

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- Светлана Лаптева
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Великобритания стала 24-й страной, с которой Узбекистан завершил двусторонние переговоры в рамках присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

По его словам, переговоры с британской стороной прошли в Лондоне в конце мая. В настоящее время завершены все внутренние процедуры, и подписание соответствующего протокола ожидается 12 июня - в ходе 10-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, которое пройдёт в Женеве.

"Я рад объявить о завершении переговоров. Для полного завершения двусторонних консультаций осталось ещё несколько стран-членов ВТО", - отметил Урунов, выразив благодарность британской стороне за поддержку, а также национальной переговорной команде - за проделанную работу.

Результаты переговоров уже были представлены президенту Шавкату Мирзиёеву в начале мая. Глава государства поручил до конца текущего года завершить диалог с оставшимися девятью странами, провести ещё два заседания Рабочей группы и подготовить проект её итогового отчёта.

Что это значит для Кыргызстана

Кыргызстан, вступивший в ВТО ещё в 1998 году, может получить немало выгод от присоединения своего соседа - Узбекистана - к этой глобальной торговой системе. Прежде всего, речь идёт о прозрачных и предсказуемых торговых правилах. Это создаст более стабильную правовую среду для кыргызских экспортеров, работающих с Узбекистаном, где до сих пор действуют отдельные нетарифные барьеры и нестабильные условия доступа на рынок.

Кроме того, членство Узбекистана в ВТО означает обязательство соблюдать единые международные нормы, что облегчит процедуру трансграничной торговли, упростит логистику и, возможно, снизит издержки для бизнеса в обоих странах. Для Кыргызстана, ориентированного на экспорт в страны региона, это также шанс активизировать участие в региональных цепочках добавленной стоимости.


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URL: https://www.vb.kg/446519
Теги:
ВТО, Узбекистан
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