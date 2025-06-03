Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.62 - 99.62

В Казахстане может пройти бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко

98  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент казахстанской лиги Alash Pride League (APL) Алимжан Бектаев сообщил о работе над организацией поединка между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

58-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и 48-летний экс-чемпион Pride FC в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко могут встретиться на ринге уже в декабре текущего года. Турнир, на котором планируется провести бой, организует казахстанская лига APL.

"Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Фёдором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдёт в декабре", - заявил Бектаев порталу Bloody Elbow.

Данное событие обещает стать одним из самых громких боёв в мире единоборств, объединившим двух легенд из разных видов спорта - бокса и MMA. Подробности организации и формат поединка пока не раскрываются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446577
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  