В Казахстане может пройти бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко

Президент казахстанской лиги Alash Pride League (APL) Алимжан Бектаев сообщил о работе над организацией поединка между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

58-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и 48-летний экс-чемпион Pride FC в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко могут встретиться на ринге уже в декабре текущего года. Турнир, на котором планируется провести бой, организует казахстанская лига APL.

"Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Фёдором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдёт в декабре", - заявил Бектаев порталу Bloody Elbow.

Данное событие обещает стать одним из самых громких боёв в мире единоборств, объединившим двух легенд из разных видов спорта - бокса и MMA. Подробности организации и формат поединка пока не раскрываются.