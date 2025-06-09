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UFC 316: Двалишвили защитил титул, победив О"Мэлли

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- Самуэль Деди Ирие
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Грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Шоном О"Мэлли в главном поединке турнира UFC 316, который прошёл в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Бой продолжался три раунда и завершился удушающим приёмом "Север - Юг" от Двалишвили, который заставил О"Мэлли сдаться. Эта победа стала для грузинского спортсмена второй успешной защитой титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Мераб впервые стал чемпионом в сентябре 2024 года, победив того же О"Мэлли. В январе 2025 года он защитил пояс в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь 20 побед и 4 поражения в профессиональной карьере, тогда как 30-летний О"Мэлли имеет 18 побед, 3 поражения и один несостоявшийся бой.


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URL: https://www.vb.kg/446767
Теги:
смешанные бои
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