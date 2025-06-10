Атамбаев показал свое истинное лицо

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после долгого публичного молчания выступил с обращением к гражданам страны. Он выразил благодарность за поддержку, обвинил действующую власть в преследовании, предложил рассмотреть своё дело в Гааге и призвал к освобождению фигурантов по "Кой-Ташскому делу".

Приводим его полный текст обращения:

"Прежде всего, хочу от души поблагодарить вас за то, что поддерживаете меня и мою семью в это трудное время. Ваше мужество - главный источник надежды для всех нас, вы - надежда нашей страны.

Уже восемь лет как я добровольно оставил пост президента, честно отработав один срок. Я никогда не предавал интересы Кыргызстана. Да, я совершал ошибки - и всегда это признавал. Потом я отбывал срок по надуманному приговору, не прося поблажек: статус экс-президента обязывает к стойкости даже в нынешних условиях. Почти полтора года я провел в одиночной камере.

Я сознательно отошел от политики и не вмешиваюсь в государственные дела, занимаюсь своим здоровьем, которое сильно пострадало в тюрьме. Но оказалось, что для нынешних властей и этого мало. Они продолжают преследовать меня, моих сторонников, моих близких. Это не поиски справедливости, это просто низкая и мелкая мстительность и страх за кресло.

Я горжусь своей семьей, своей супругой и детьми - их скромностью и порядочностью. Горжусь своими сторонниками, такими как Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина и другими. Прошу у них прощения за то, что невольно стал причиной их страданий.

Президент Садыр Жапаров заявил, будто Временное правительство боится открытого суда по делу Бакиева. Обвинил меня также во многих других преступлениях - от коррупции до убийства. Поэтому предлагаю властям конкретный шаг: ратифицируйте Римский статут и поручите Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес, от политических до уголовных. Пусть все узнают истину.

Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой.

Я обращаюсь к руководству страны: не опускайтесь так низко, мелко - освободите всех незаконно удерживаемых в тюрьмах и под пробацией невинных людей, фактически ваших заложников по Кой-Ташскому делу и другим сфабрикованным уголовным делам. Эти люди заплатили свободой лишь за то, что отстаивали свои права и мечтали о справедливом Кыргызстане. Их дальнейшее заключение - это позор для государства и для руководства страны. Остановитесь, не позорьтесь!", - заявил Атамбаев.

Обращение получилось резким и эмоциональным, но вызывает ряд вопросов, на которые сам Атамбаев предпочитает не отвечать. А ведь историческая память - упрямая вещь.

Во-первых, упоминание о "надуманном приговоре" звучит особенно иронично, если вспомнить, как в свое время сам Атамбаев активно использовал уголовное преследование против политических оппонентов. В 2017 году по сфабрикованному делу оказался за решеткой Омурбек Текебаев. До этого - Садыр Жапаров. Тогда никого не интересовали ни презумпция невиновности, ни принципы справедливого суда. Сидели быстро, решительно, и как правило, под аплодисменты.

Во-вторых, экс-президент призывает к ратификации Римского статута, что выглядело бы благородно, если бы не одно "но": именно он сам отказался ратифицировать этот документ, когда находился у власти. А теперь, когда ситуация поменялась местами, вдруг заговорил о международной юстиции. Выходит, справедливость нужна не всем, а только тем, кому больно?

Но главное - это история вокруг Кой-Таша. Атамбаев говорит, что его сторонники сидят за идеалы. А не за то ли, что они, по сути, стали щитом в его личной битве за влияние? Когда его преемник отказался быть марионеткой, начался внутренний конфликт. Атамбаев сам пошел на эскалацию, собрав вокруг себя верных людей и фактически использовав их как живую оборону.

Он закрылся в доме, отказался подчиняться закону и привел ситуацию к трагедии. Это была не борьба за справедливость - это было банальное желание вернуть власть любой ценой.

Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, другие - безусловно, заслуживают сочувствия. Но справедливо ли говорить, что они пострадали за "мечту о справедливом Кыргызстане", если их просто втянули в чужую политическую вендетту? Сегодня Атамбаев просит у них прощения, но сам давно покинул страну, оставив их на произвол судьбы.

Что касается заявления о "добровольной передаче власти", то это откровенная ложь. Обществу был навязан кандидат, народ которого совершенно не знал, и который был полностью зависим от экс-президента. Ключевые должности были переданы лояльным людям: Сапару Исакову, Абдилю Сегизбаеву, Улану Исраилову. Всем было очевидно, даже детям, что это была не передача, а попытка править из-за кулис. Когда не получилось - началась открытая конфронтация.

Сегодня Атамбаев громко говорит о свободе и справедливости. Но складывается впечатление, что за всеми этими громкими словами стоит обыкновенная ненависть и банальное желание расквитаться со своими недругами. Главное, думает он, наверное, стоит только дождаться подходящего момента. Впрочем, это только предположения.