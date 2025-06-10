Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

Атамбаев показал свое истинное лицо

371  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после долгого публичного молчания выступил с обращением к гражданам страны. Он выразил благодарность за поддержку, обвинил действующую власть в преследовании, предложил рассмотреть своё дело в Гааге и призвал к освобождению фигурантов по "Кой-Ташскому делу".

Приводим его полный текст обращения:

"Прежде всего, хочу от души поблагодарить вас за то, что поддерживаете меня и мою семью в это трудное время. Ваше мужество - главный источник надежды для всех нас, вы - надежда нашей страны.

Уже восемь лет как я добровольно оставил пост президента, честно отработав один срок. Я никогда не предавал интересы Кыргызстана. Да, я совершал ошибки - и всегда это признавал. Потом я отбывал срок по надуманному приговору, не прося поблажек: статус экс-президента обязывает к стойкости даже в нынешних условиях. Почти полтора года я провел в одиночной камере.

Я сознательно отошел от политики и не вмешиваюсь в государственные дела, занимаюсь своим здоровьем, которое сильно пострадало в тюрьме. Но оказалось, что для нынешних властей и этого мало. Они продолжают преследовать меня, моих сторонников, моих близких. Это не поиски справедливости, это просто низкая и мелкая мстительность и страх за кресло.

Я горжусь своей семьей, своей супругой и детьми - их скромностью и порядочностью. Горжусь своими сторонниками, такими как Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина и другими. Прошу у них прощения за то, что невольно стал причиной их страданий.

Президент Садыр Жапаров заявил, будто Временное правительство боится открытого суда по делу Бакиева. Обвинил меня также во многих других преступлениях - от коррупции до убийства. Поэтому предлагаю властям конкретный шаг: ратифицируйте Римский статут и поручите Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес, от политических до уголовных. Пусть все узнают истину.

Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой.

Я обращаюсь к руководству страны: не опускайтесь так низко, мелко - освободите всех незаконно удерживаемых в тюрьмах и под пробацией невинных людей, фактически ваших заложников по Кой-Ташскому делу и другим сфабрикованным уголовным делам. Эти люди заплатили свободой лишь за то, что отстаивали свои права и мечтали о справедливом Кыргызстане. Их дальнейшее заключение - это позор для государства и для руководства страны. Остановитесь, не позорьтесь!", - заявил Атамбаев.

Обращение получилось резким и эмоциональным, но вызывает ряд вопросов, на которые сам Атамбаев предпочитает не отвечать. А ведь историческая память - упрямая вещь.

Во-первых, упоминание о "надуманном приговоре" звучит особенно иронично, если вспомнить, как в свое время сам Атамбаев активно использовал уголовное преследование против политических оппонентов. В 2017 году по сфабрикованному делу оказался за решеткой Омурбек Текебаев. До этого - Садыр Жапаров. Тогда никого не интересовали ни презумпция невиновности, ни принципы справедливого суда. Сидели быстро, решительно, и как правило, под аплодисменты.

Во-вторых, экс-президент призывает к ратификации Римского статута, что выглядело бы благородно, если бы не одно "но": именно он сам отказался ратифицировать этот документ, когда находился у власти. А теперь, когда ситуация поменялась местами, вдруг заговорил о международной юстиции. Выходит, справедливость нужна не всем, а только тем, кому больно?

Но главное - это история вокруг Кой-Таша. Атамбаев говорит, что его сторонники сидят за идеалы. А не за то ли, что они, по сути, стали щитом в его личной битве за влияние? Когда его преемник отказался быть марионеткой, начался внутренний конфликт. Атамбаев сам пошел на эскалацию, собрав вокруг себя верных людей и фактически использовав их как живую оборону.

Он закрылся в доме, отказался подчиняться закону и привел ситуацию к трагедии. Это была не борьба за справедливость - это было банальное желание вернуть власть любой ценой.

Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, другие - безусловно, заслуживают сочувствия. Но справедливо ли говорить, что они пострадали за "мечту о справедливом Кыргызстане", если их просто втянули в чужую политическую вендетту? Сегодня Атамбаев просит у них прощения, но сам давно покинул страну, оставив их на произвол судьбы.

Что касается заявления о "добровольной передаче власти", то это откровенная ложь. Обществу был навязан кандидат, народ которого совершенно не знал, и который был полностью зависим от экс-президента. Ключевые должности были переданы лояльным людям: Сапару Исакову, Абдилю Сегизбаеву, Улану Исраилову. Всем было очевидно, даже детям, что это была не передача, а попытка править из-за кулис. Когда не получилось - началась открытая конфронтация.

Сегодня Атамбаев громко говорит о свободе и справедливости. Но складывается впечатление, что за всеми этими громкими словами стоит обыкновенная ненависть и банальное желание расквитаться со своими недругами. Главное, думает он, наверное, стоит только дождаться подходящего момента. Впрочем, это только предположения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446822
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  