Непобежденный чемпион Джей Опетая вызвал на бой Александра Усика

Австралийский чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетая (28–0, 22 КО) одержал уверенную победу над итальянцем Клаудио Скуэо в поединке, прошедшем в минувшие выходные. Несмотря на статус поединка как очевидного мисматча, Опетая подтвердил свой класс и сохранил идеальный рекорд.

Сразу после боя Опетая дал интервью FightHub TV, в котором обозначил свои амбиции – он намерен перейти в супертяжёлый вес и бросить вызов абсолютному чемпиону дивизиона - украинцу Александру Усику (23–0, 14 КО).

"Я хочу перейти в хэвивейт, но сначала должен забрать все пояса в крузервейте. Это цель, которую я давно поставил перед собой. Как только я это сделаю - двинусь дальше. Я не хочу прыгать между категориями. Как только окажусь в супертяжёлом весе - пути назад уже не будет", - заявил австралиец.

Опетая подчеркнул, что бой с Усиком - его приоритет:

"Это моя глобальная цель - поединок с Александром Усиком. С удовольствием бы встретился с ним в ринге и сразился за звание абсолютного чемпиона хэвивейта".

Ранее Усик объединил все титулы супертяжёлого веса, победив Тайсона Фьюри, и сейчас остаётся одним из самых желанных соперников в мировом боксе. Потенциальный поединок с Джейем Опетаей может стать громким событием, объединившим лучших бойцов двух весовых категорий.