Погода
$ 87.40 - 87.70
€ 99.37 - 100.37

Непобежденный чемпион Джей Опетая вызвал на бой Александра Усика

228  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Австралийский чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетая (28–0, 22 КО) одержал уверенную победу над итальянцем Клаудио Скуэо в поединке, прошедшем в минувшие выходные. Несмотря на статус поединка как очевидного мисматча, Опетая подтвердил свой класс и сохранил идеальный рекорд.

Сразу после боя Опетая дал интервью FightHub TV, в котором обозначил свои амбиции – он намерен перейти в супертяжёлый вес и бросить вызов абсолютному чемпиону дивизиона - украинцу Александру Усику (23–0, 14 КО).

"Я хочу перейти в хэвивейт, но сначала должен забрать все пояса в крузервейте. Это цель, которую я давно поставил перед собой. Как только я это сделаю - двинусь дальше. Я не хочу прыгать между категориями. Как только окажусь в супертяжёлом весе - пути назад уже не будет", - заявил австралиец.

Опетая подчеркнул, что бой с Усиком - его приоритет:

"Это моя глобальная цель - поединок с Александром Усиком. С удовольствием бы встретился с ним в ринге и сразился за звание абсолютного чемпиона хэвивейта".

Ранее Усик объединил все титулы супертяжёлого веса, победив Тайсона Фьюри, и сейчас остаётся одним из самых желанных соперников в мировом боксе. Потенциальный поединок с Джейем Опетаей может стать громким событием, объединившим лучших бойцов двух весовых категорий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446884
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  