Ариане да Силва покинула UFC после проблем с весом и поражений

После выступления на турнире UFC 316 в Нью-Джерси бразильская боец Ариане да Силва была освобождена от контракта с UFC. В последнем поединке Ариане проиграла единогласным решением судей Ван Конг.

Перед боем да Силва столкнулась с серьёзными проблемами при снижении веса - на взвешивании она превысила лимит в 6 фунтов (около 2,7 кг). Как рассказал её муж и тренер Ренато да Силва, сложности были связаны с осложнениями после лечения доброкачественной опухоли гипофиза.

Ариане дебютировала в UFC в 2019 году, но последние бои принесли ей три поражения подряд, что вместе с проблемами на весах и стало причиной завершения сотрудничества с организацией.