Как получить справку о несудимости через "Тундук": пошаговая инструкция

С 14 апреля 2025 года в Бишкеке и Оше прекратили выдачу бумажных справок о наличии или отсутствии судимости. А с 1 мая это правило распространилось на всю территорию Кыргызстана. Теперь справку можно получить исключительно в электронном виде - через мобильное приложение или сайт "Тундук". Юристы правового центра "Наше право" рассказали редакции vb.kg, как правильно оформить заявку.

Что нужно сделать:

1. Зайдите и авторизуйтесь на сайте: portal.tunduk.kg

2. Перейдите в раздел "Справки, выписки" и выберите услугу:

"Подача заявки на получение справки о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики"

3. Укажите тип справки в зависимости от срочности:

3 рабочих часа - 1090 сом,

1 рабочий день - 191 сом,

3 рабочих дня - 86 сом,

7 рабочих дней - бесплатно.

4. Укажите место получения справки и номер телефона.

5. Если вы меняли фамилию - не забудьте указать прежние данные.

6. Нажмите кнопку "Отправить заявку".

Когда справка будет готова, ссылка для скачивания придет вам на Email и в Telegram. Также ее можно найти и скачать в "Личном кабинете" на госпортале.

Для удобства граждан подготовлена видеоинструкция, подробно показывающая весь процесс подачи заявки: