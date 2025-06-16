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Джейк Пол предложил бой Джонса и Нганну - UFC отказался

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- Самуэль Деди Ирие
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Джейк Пол призвал UFC организовать громкий бой в тяжелом весе по принципу "победитель забирает всё" между действующим чемпионом UFC Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который сейчас выступает в лиге Professional Fighters League (PFL).

Джон Джонс, 36 лет, владеющий титулом чемпиона UFC в тяжелом весе, по-видимому, не горит желанием встретиться с основным претендентом Томом Эспиналлом, но выразил интерес к бою с Нганну. В соцсетях Джонс назвал этот бой "настоящим супертяжеловесным поединком" и "столкновением чемпионов", отметив заслуги обоих бойцов.

Фрэнсис Нганну, 38 лет, покинувший UFC в 2022 году, чтобы присоединиться к PFL и попробовать себя в боксе, отреагировал позитивно: "Вы берёте UFC, я беру PFL, и мы наконец-то узнаем, кто настоящий КОРОЛЬ ТЯЖЕЛОГО ВЕСА".

Основатель PFL Донн Дэвис поддержал идею и предложил схему разделения прибыли, при которой организация победителя получает 100% доходов от мероприятия.

Однако президент UFC Дана Уайт быстро отклонил предложение, заявив, что такой кросс-лиговой бой под эгидой UFC невозможен.

Этот потенциальный поединок вызвал большой интерес среди фанатов ММА, ведь он мог бы объединить двух чемпионов тяжелого веса из конкурирующих организаций в единственном на своем роде бою с призом "победитель забирает всё".


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URL: https://www.vb.kg/446979
Теги:
смешанные бои
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