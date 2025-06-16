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Кевин Холланд поддержал Ислама Махачева в боях с Усманом и Бакли

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион UFC Камару Усман одержал уверенную победу над Джоакином Бакли на турнире UFC Fight Night в Атланте, прервав трехлетнюю серию без побед. Однако известный боец Кевин Холланд высказал уверенное мнение, что новый претендент на титул - Ислам Махачев - станет настоящей силой в полусреднем весе.

Махачев, действующий чемпион в легком весе, планирует перейти в полусредний дивизион и побороться за титул в двух категориях. Холланд, комментируя победу Усмана, заявил в социальных сетях: "Ислам их всех уделывает".

Усман после победы заявил, что стремится вновь получить титульный бой и подтвердить статус главной звезды дивизиона. В преддверии возможного поединка с новым чемпионом Джеком Делла Маддаленой, внимание фанатов приковано к возможному столкновению Усмана и Махачева.

Движение Ислама Махачева в более тяжелую весовую категорию обещает встряхнуть мир UFC и задать новый вектор развития полусреднего дивизиона.


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URL: https://www.vb.kg/447046
Теги:
смешанные бои
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