Кевин Холланд поддержал Ислама Махачева в боях с Усманом и Бакли

Бывший чемпион UFC Камару Усман одержал уверенную победу над Джоакином Бакли на турнире UFC Fight Night в Атланте, прервав трехлетнюю серию без побед. Однако известный боец Кевин Холланд высказал уверенное мнение, что новый претендент на титул - Ислам Махачев - станет настоящей силой в полусреднем весе.

Махачев, действующий чемпион в легком весе, планирует перейти в полусредний дивизион и побороться за титул в двух категориях. Холланд, комментируя победу Усмана, заявил в социальных сетях: "Ислам их всех уделывает".

Усман после победы заявил, что стремится вновь получить титульный бой и подтвердить статус главной звезды дивизиона. В преддверии возможного поединка с новым чемпионом Джеком Делла Маддаленой, внимание фанатов приковано к возможному столкновению Усмана и Махачева.

Движение Ислама Махачева в более тяжелую весовую категорию обещает встряхнуть мир UFC и задать новый вектор развития полусреднего дивизиона.