Конор Макгрегор устроил драку в ночном клубе на Ибице

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор стал участником конфликта в ночном клубе на острове Ибица. По сообщению британского издания The Sun, инцидент попал на видео, где видно, как спортсмен сначала ведёт беседу с одним из посетителей, а затем наносит ему два удара, после чего мужчина падает на пол.

Очевидцы рассказали, что пострадавшего вывели из клуба, так как он раздражал Макгрегора и спровоцировал конфликт.

Конор Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весах. За свою карьеру он провёл 28 боёв по правилам смешанных единоборств, выиграв 22 из них и потерпев 6 поражений.

Данный инцидент вновь привлёк внимание к скандальному поведению спортсмена вне октагона.