Погода
$ 87.19 - 87.64
€ 100.02 - 101.02

Конор Макгрегор устроил драку в ночном клубе на Ибице

129  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор стал участником конфликта в ночном клубе на острове Ибица. По сообщению британского издания The Sun, инцидент попал на видео, где видно, как спортсмен сначала ведёт беседу с одним из посетителей, а затем наносит ему два удара, после чего мужчина падает на пол.

Очевидцы рассказали, что пострадавшего вывели из клуба, так как он раздражал Макгрегора и спровоцировал конфликт.

Конор Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весах. За свою карьеру он провёл 28 боёв по правилам смешанных единоборств, выиграв 22 из них и потерпев 6 поражений.

Данный инцидент вновь привлёк внимание к скандальному поведению спортсмена вне октагона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447206
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  