Джон Джонс завершил карьеру в UFC - конец эпохи в тяжелом весе

Известный боец MMA Джон Джонс официально завершил карьеру в UFC, что стало сенсационным событием в мире смешанных единоборств. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. В связи с уходом Джонса титул чемпиона в тяжелом весе стал вакантным.

Джон Джонс завершил карьеру с впечатляющим рекордом - 28 побед, 1 поражение и 1 ничья. Его последний бой состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, где он одержал победу техническим нокаутом над Стипе Миочичем в третьем раунде. Это была первая защита титула в тяжелом весе после возвращения Джонса в 2023 году.

В своем заявлении Джонс поблагодарил фанатов и организацию UFC, подчеркнув гордость за свои достижения, среди которых - статус самого молодого чемпиона UFC в возрасте 23 лет. Несмотря на успехи в октагоне, его карьера сопровождалась юридическими и допинговыми скандалами.

После объявления о завершении карьеры Джона Джонса новым абсолютным чемпионом стал британец Том Аспиналл, который ранее держал временный титул. Аспиналл выразил готовность развивать дивизион и стать активным лидером в тяжелом весе.

Уход Джонса знаменует конец эпохи в истории UFC и открывает новую страницу для дивизиона тяжелого веса.