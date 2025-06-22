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Джон Джонс завершил карьеру в UFC - конец эпохи в тяжелом весе

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- Самуэль Деди Ирие
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Известный боец MMA Джон Джонс официально завершил карьеру в UFC, что стало сенсационным событием в мире смешанных единоборств. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. В связи с уходом Джонса титул чемпиона в тяжелом весе стал вакантным.

Джон Джонс завершил карьеру с впечатляющим рекордом - 28 побед, 1 поражение и 1 ничья. Его последний бой состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, где он одержал победу техническим нокаутом над Стипе Миочичем в третьем раунде. Это была первая защита титула в тяжелом весе после возвращения Джонса в 2023 году.

В своем заявлении Джонс поблагодарил фанатов и организацию UFC, подчеркнув гордость за свои достижения, среди которых - статус самого молодого чемпиона UFC в возрасте 23 лет. Несмотря на успехи в октагоне, его карьера сопровождалась юридическими и допинговыми скандалами.

После объявления о завершении карьеры Джона Джонса новым абсолютным чемпионом стал британец Том Аспиналл, который ранее держал временный титул. Аспиналл выразил готовность развивать дивизион и стать активным лидером в тяжелом весе.

Уход Джонса знаменует конец эпохи в истории UFC и открывает новую страницу для дивизиона тяжелого веса.


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URL: https://www.vb.kg/447316
Теги:
смешанные бои
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