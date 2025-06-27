В Баку планируется презентация книги, посвящённой Чингизу Айтматову

В Бишкеке общественным фондом "Поддержка политики тюркоязычных государств" издана книга Макелека Кармыштегина "Мудрость Чынгыза".

В издание вошли публицистические материалы автора о жизни и творчестве всемирно известного писателя и мыслителя Чингиза Айтматова, опубликованные в периодической печати за последние десятилетия. Особое внимание уделяется умелому использованию писателем мотивов устной народной литературы кыргызского народа. Автор предлагает читателю новый взгляд на произведения Айтматова, по-новому анализирует образы главных героев, а также предлагает оригинальные, ранее не рассмотренные литературоведами интерпретации.

В книге упоминается статья брата писателя Ильгиза Айтматова, в которой отмечается, что в 2008 году в Баку прошло знаковое для укрепления дружбы между народами Кыргызстана и Азербайджана юбилейное мероприятие, посвящённое Чингизу Айтматову. Оно было организовано общественным фондом "Поддержка политики тюркоязычных государств". Подчёркивается, что в феврале и марте 2008 года делегация, возглавляемая руководителем фонда Нусретом Мамедовым, посетила Баку. В рамках этой поездки состоялась встреча Чингиза Айтматова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе, которой глава государства вручил писателю орден "Достлуг".

В книгу также вошла статья сестры писателя Розы Айтматовой, в которой она вспоминает поездку Чингиза Айтматова в Азербайджан. В частности, она пишет:

"В 2008 году все - не только кыргызстанцы, но и весь тюркоязычный мир готовились отметить его 80-летие. Одними из первых, кто начал этот праздник, была общественность братского Азербайджана. Они успели поздравить его, другие - нет: судьба... Он ушёл из жизни, не дожив ровно полгода до юбилея. Сейчас, вспоминая то событие, произошедшее в нашем районе, я помню, как Чингиз Торекулович был признателен азербайджанскому фонду "Поддержки политики тюркоязычных государств", который первым начал празднование юбилея. Он привёз видеофильм, снятый в Азербайджане, показывал его и рассказывал нам... Он был очень доволен и благодарен азербайджанскому обществу.

Я хочу выразить свою искреннюю благодарность скульпторам, спонсорам и организаторам создания памятника на малой родине Айтматова, а также фонду "Поддержки политики тюркоязычных государств" за незабываемые дни празднования юбилея моего брата. Пусть дух его поддерживает вас во всех ваших праведных делах!".

Книга адресована айтматоведам, литературоведам, студентам, школьникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся наследием Чингиза Айтматова.

Это 165-е издание, опубликованное фондом "Поддержка политики тюркоязычных государств". Перевод с кыргызского языка на русский выполнил член Национального союза писателей Кыргызской Республики Темирбек Токтогазиев.

По сложившейся традиции фонд планирует распространять книгу бесплатно.

Фонд также намерен презентовать издание в столице Азербайджана Баку совместно с Послом Кыргызской Республики в Азербайджане Максатом Мамыткановым.