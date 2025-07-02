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Хабиб назвал Джонса лучшим бойцом в истории UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признал Джона Джонса лучшим бойцом в истории организации. В своих социальных сетях Нурмагомедов написал: "Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, ты лучший боец в истории UFC. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего доказывать в этом спорте".

Джон Джонс недавно объявил о завершении карьеры. Он является двукратным чемпионом UFC в полутяжёлом весе и действующим чемпионом в тяжёлом весе. Джонс стал самым молодым чемпионом UFC - впервые завоевал пояс в 23 года. За свою карьеру он одержал 28 побед и потерпел лишь одно поражение, которое было засчитано по дисквалификации. Новым чемпионом в тяжёлом весе стал британец Том Аспиналл.


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URL: https://www.vb.kg/447584
Теги:
смешанные бои
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