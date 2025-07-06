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Топурия - новый лидер рейтинга UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия стал новым лидером рейтинга UFC pound-for-pound, сместив с первой строчки россиянина Ислама Махачева.

На турнире UFC 317 в Лас-Вегасе Топурия нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе. Пояс освободился после того, как Махачев поднялся в полусредний вес для боя с новым чемпионом Джеком Деллой Маддаленой.

27-летний Топурия поднялся сразу на две позиции в рейтинге и теперь считается лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Для него это уже второй чемпионский пояс в UFC - ранее он владел титулом в полулегком весе. Спортсмен остаётся непобеждённым, имея в активе 17 побед подряд.

Это достижение укрепляет позиции Топурии как одного из самых перспективных и сильных бойцов современного MMA.


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URL: https://www.vb.kg/447725
Теги:
смешанные бои
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