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Трамп намерен провести бой UFC на территории Белого дома

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент США Дональд Трамп заявил о планах организовать бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прямо на территории Белого дома. Об этом сообщает Fox News.

По словам Трампа, поединок будет приурочен к празднованию 250-летия США. Он подчеркнул, что территория Белого дома позволяет провести такое масштабное событие: "У нас там много земли", - отметил он.

На данный момент руководство UFC официально не подтверждало проведение боя у президентской резиденции.

Дональд Трамп известен как поклонник смешанных единоборств. 8 июня он посетил турнир UFC в Пруденшал-центре в Ньюарке, где наблюдал за боями вместе с президентом промоушена Дэйной Уайтом.


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URL: https://www.vb.kg/447828
Теги:
смешанные бои, Дональд Трамп
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