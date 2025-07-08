Трамп намерен провести бой UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил о планах организовать бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прямо на территории Белого дома. Об этом сообщает Fox News.

По словам Трампа, поединок будет приурочен к празднованию 250-летия США. Он подчеркнул, что территория Белого дома позволяет провести такое масштабное событие: "У нас там много земли", - отметил он.

На данный момент руководство UFC официально не подтверждало проведение боя у президентской резиденции.

Дональд Трамп известен как поклонник смешанных единоборств. 8 июня он посетил турнир UFC в Пруденшал-центре в Ньюарке, где наблюдал за боями вместе с президентом промоушена Дэйной Уайтом.