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Хамзат Чимаев может завершить карьеру после UFC 319 - мнение Борральо

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский боец смешанных единоборств и шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо высказал мнение, что звезда организации Хамзат Чимаев может завершить спортивную карьеру после выступления на турнире UFC 319.

В интервью изданию MMA HOJE Борральо рассказал, что ходят слухи о том, что Чимаев рассматривает уход из спорта в случае завоевания чемпионского пояса.

"Слышал, что если он завоюет пояс, может уйти в отставку. Не уверен, верю ли я этому, но это возможно. На него оказывается сильное давление - и со стороны страны, и из-за проблем со здоровьем. У него уже очень много денег, так почему бы не уйти?" - отметил боец.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем Чимаева, из-за которых он пропускал несколько боёв. Его следующий поединок запланирован на UFC 319, где он может получить шанс на чемпионский титул.

Официальных заявлений от самого Чимаева по поводу завершения карьеры пока не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/448087
Теги:
смешанные бои
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